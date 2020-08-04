الدفاع المدني ينقذ 15عائلة نتيجة حريق التهم بناية في الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إنقاذ 15 عائلة نتيجة حريق التهم بناية في محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 15 عائلة وبواقع 57 شخص محاصرين في بناية مكونة من أربعة طوابق تتضمن 21 شقة سكنية بعد ان اندلاع حريق في إحدى الشقق المتخذة كمخزن من قبل أحد المحال التجارية في البناية ذاتها بمحافظة الديوانية".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للابنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج لتتمكن من اخلاء العوائل بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على النيران بوقت قياسي حال دون تسجيل خسائر بشرية مع تسجيل أربعة حالات اختناق بسيطة تم نقلها للمستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم"، مؤكدة أنه "تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق داخل المخزن".



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