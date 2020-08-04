وكالة إيرانية: حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة شرقي طهران

وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور، إن "حريقا واسعا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".

ولم يتم التعليق بشأن وجود خسائر من عدمها.

