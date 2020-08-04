أفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية، الثلاثاء، باندلاع حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران.
وقال مدير دائرة الإطفاء في محافظة سمنان سعيد إسماعيل بور، إن "حريقا واسعا اندلع في محطة الشهيد باكري التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية منذ الساعة 12:57".
ولم يتم التعليق بشأن وجود خسائر من عدمها.
ولم يتم التعليق بشأن وجود خسائر من عدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة إيرانية: حريق واسع في محطة لتوليد الطاقة شرقي طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.