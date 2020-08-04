الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 2836 إصابة بفايروس كورونا و1992 حالة شفاء و83 وفاة في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 1992 حالة شفاء في العراق هذا اليوم، موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 381
بغداد / الكرخ 309
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 135
السليمانية 27
أربيل 82
دهوك 5
كربلاء 186
كركوك 64
ديالى 89
واسط 88
البصرة 127
ميسان 52
بابل 132
الديوانية 78
ذي قار 60
الأنبار 32
نينوى 33
صلاح الدين 8".
وأضافت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2836 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 373
بغداد الكرخ 330
مدينة الطب 66
النجف 129
السليمانية 44
أربيل 244
دهوك 60
كربلاء 296
كركوك 128
ديالى 89
واسط 106
البصرة 207
ميسان 135
بابل 194
الديوانية 97
ذي قار 41
الأنبار 68
المثنى 55
نينوى 112
صلاح الدين 62".
وتابعت، أنه تم تسجيل "83 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 2
النجف 3
السليمانية 8
أربيل 5
دهوك 1
كربلاء 2
كركوك 3
ديالى 1
واسط 5
البصرة 6
ميسان 2
بابل 14
الديوانية 4
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 2
صلاح الدين 3 ".
وختمت الوزارة بينها بالقول إن "مجموع الشفاء : 96103 (نسبة الشفاء 71.3 %)، مجموع الاإصابات: 134722، الراقدين الكلي: 33602 ، الراقدين في العناية المركزة: 511، مجموع الوفيات: 5017".
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