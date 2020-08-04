الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص (16813) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1059619 )".وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 1992 حالة شفاء في العراق هذا اليوم، موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 381بغداد / الكرخ 309مدينة الطب 104النجف الأشرف 135السليمانية 27أربيل 82دهوك 5كربلاء 186كركوك 64ديالى 89واسط 88البصرة 127ميسان 52بابل 132الديوانية 78ذي قار 60الأنبار 32نينوى 33صلاح الدين 8".

وأضافت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2836 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 373

بغداد الكرخ 330

مدينة الطب 66

النجف 129

السليمانية 44

أربيل 244

دهوك 60

كربلاء 296

كركوك 128

ديالى 89

واسط 106

البصرة 207

ميسان 135

بابل 194

الديوانية 97

ذي قار 41

الأنبار 68

المثنى 55

نينوى 112

صلاح الدين 62".

وتابعت، أنه تم تسجيل "83 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 8

أربيل 5

دهوك 1

كربلاء 2

كركوك 3

ديالى 1

واسط 5

البصرة 6

ميسان 2

بابل 14

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 3 ".

وختمت الوزارة بينها بالقول إن "مجموع الشفاء : 96103 (نسبة الشفاء 71.3 %)، مجموع الاإصابات: 134722، الراقدين الكلي: 33602 ، الراقدين في العناية المركزة: 511، مجموع الوفيات: 5017".