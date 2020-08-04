اعتماد تصنيف وآلية وموعد انطلاق دوري الدرجة الأولى

وسيكون موعد انطلاق تصفيات الموسم الكروي في الخامس عشر من أيلول المقبل للعام الجاري ولمدة شهرين تنتهي لغاية الخامس عشر من تشرين الثاني.

وسيترشح بطل دوري الدرجة الثانية من كل محافظة إلى تصفيات المناطق وبغداد، والتي ستخوض تصفياتها ابتداءً من الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل ولغاية الخامس والعشرين من كانون الأول والتي ستتمخض عن تأهل (١٢) نادياً جديداً، يتم ضمهم إلى الاندية العشرة من الموسم الماضي مع ناديي الحسين والبحري الهابطين من الدوري الممتاز .



وسيصبح العدد الكلي للأندية (٢٤) نادياً هم اندية دوري الدرجة الاولى العراقي والذي سينطلق ابتداءً من ٢٠٢٠/١٢/٢٨ على شكل مجموعتين شمالية وجنوبية تلعب بأسلوب الدوري لمرحلة واحدة.