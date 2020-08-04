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اعتماد تصنيف وآلية وموعد انطلاق دوري الدرجة الأولى

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2020-08-04 | 13:47

اعتماد تصنيف وآلية وموعد انطلاق دوري الدرجة الأولى

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صدّقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على توصيات لجنة المسابقات لإعادة تصنيف الأندية في المحافظات إلى مستويين (درجة ثانية، ودرجة ثالثة) للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وسيكون موعد انطلاق تصفيات الموسم الكروي في الخامس عشر من أيلول المقبل للعام الجاري ولمدة شهرين تنتهي لغاية الخامس عشر من تشرين الثاني.

وسيترشح بطل دوري الدرجة الثانية من كل محافظة إلى تصفيات المناطق وبغداد، والتي ستخوض تصفياتها ابتداءً من الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل ولغاية الخامس والعشرين من كانون الأول والتي ستتمخض عن تأهل (١٢) نادياً جديداً، يتم ضمهم إلى الاندية العشرة من الموسم الماضي مع ناديي الحسين والبحري الهابطين من الدوري الممتاز .


وسيصبح العدد الكلي للأندية (٢٤) نادياً هم اندية دوري الدرجة الاولى العراقي والذي سينطلق ابتداءً من ٢٠٢٠/١٢/٢٨ على شكل مجموعتين شمالية وجنوبية تلعب بأسلوب الدوري لمرحلة واحدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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