كورونا يداهم البرلمان العراقي ويعطل جلساته

كشف نائب برلماني، الثلاثاء، عن تعطل عقد جلسات مجلس النواب العراقي بسبب إصابة أكثر من 50 عضوا بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، إن الظروف السياسية الراهنة والتطورات الأخيرة تستوجب انعقاد المجلس حتى ولو على مستوى اللجان للبت في القضايا الآنية.

وأوضح العقابي، في حديث لوسائل إعلام محلية، تابعتها ”الخليج 365”، أن "البرلمان توقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة فضلا عن إصابة اكثر من 50 نائبا بالفيروس (من إجمالي 329) مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات".

وأضاف أن "ميكانيكية العمل تستلتزم عقد جلسات خارج الإطار الرسمي وإنجاز الدوائر الانتخابية لا يحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية، ممكن عبر اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنيين ويجري الاتفاق من خلاله على آلية توزيع الدوائر وتعقد الجلسات الرسمية للتصويت".

وأشار إلى أن "وجود الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الدوائر الانتخابية ربما يحتاج إلى أسبوعين لحسم القانون".

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ولفت إلى أن "الكتل السياسية جاهزة لإجراء الانتخابات والأعمال الدعائية ولكن يبقى الموضوع الأساسي وهو حماية الصندوق الانتخابي وإرادة الناخب ومعالجة المأزق الكبير الذي نخشاه من أطراف لديها سطوة ونفوذ على المراكز الانتخابية" .

وينتظر أن ينهي مجلس النواب استكمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات بنسخته الجديدة والتي لا تزال موضع اختلاف وجدل بين القوى البرلمانية، حيث تتركز الخلافات بشأن آليات احتساب الدوائر الانتخابية ونظام حساب الأصوات.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة الحماية، والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، وطالب مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس البلاد حتى يصدق عليه.

والأحد الماضي، سجلت وزارة الصحة العراقية في بيان، 63 وفاة و2447 إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 129 ألفا و151، بينها 4 آلاف و868 وفاة، و91 ألفا و886 حالة تعاف.