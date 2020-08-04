توثيق الأخوة وحسن الجوار.. تبون يُهنئ محمد السادس بعيد العرش

الخليج 365 - حمزة المعطيالثلاثاء 2020/8/4 03:21 م بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، سعي بلاده لتوثيق روابط الأخوة وحسن الجوار مع المملكة المغربية، مُهنئاً العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش.
جاء ذلك في برقية وجهها تبون إلى العاهل المغربي، نشرتها الوكالة الرسمية للمملكة.
ويحتفل المغاربة في 30 من يوليو/تموز من كُل عام بذكرى تربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش المملكة، وهي ذكرى تُخلد البيعة الرسمية للملك محمد السادس، في أعقاب وفاة والده الملك الحسن الثاني في 23 يوليو/ تموز سنة 1999.
وشدد تبون في برقيته على أن الجزائر "تسعى وبشكل ثابت لمزيد من توثيق روابط الأخوة، وحسن الجوار، والتعاون بين الشعبين الجارين الشقيقين".
وأضاف أن تهنئته للعاهل المغربي بعيد العرش "مناسبة اغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك".
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد وجه برقية مُماثلة إلى تبون، في الخامس من يوليو/تموز المنصرم، بمناسبة عيد استقلال الجزائر. أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لـ"التأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي"، والتي "تستمد قوتها من ذلكم التضامن الأخوي الصادق الذي أذكى نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال، وكذلك من إيمانهما الراسخ بوحدة المصير المغاربي المشترك".
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