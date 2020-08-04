اعتقال 3 دواعش بينهم مسؤول "التفخيخ" في نينوى العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، القبض على مسؤول "التفخيخ" وثلاثة عناصر آخرين، في تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي بنينوى، في بيان له الثلاثاء، إن "معلومات استخبارية وردت إلى الجهاز وتفيد بمحاولة عدد من العناصر الإرهابية الدخول إلى المحافظة".

وأشار إلى أنه تم نشر قوة من جهاز الأمن الوطني عند المداخل الرئيسة لمتابعة الأهداف المطلوبة وفق قاعدة بيانات الإرهابيين.

وذكر البيان أن القوة "نجحت في القبض على مسؤول التفخيخ ضمن القاطع الشمالي لولاية نينوى التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه اعترف خلال التحقيق معه بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات منذ سيطرتهم على المحافظة.

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وتمكنت القوة كذلك من القبض على 3 عناصر، كانوا برفقة مسؤول التفخيخ، منتمين لما يسمى بـ"ديوان الجند" التابع للتنظيم.

واعترف الثلاثة بـ"مقاومة القوات الأمنية خلال عمليات التحرير"، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بحقهم.

وقبل أسبوع، أعلنت قيادة عمليات نينوى، اعتقال أفراد عائلة "إرهابية" تسللوا من سوريا.

ورغم انتهاء عمليات التحرير منذ عامين وإعلان النصر النهائي باستعادة المدن التي اجتاحها تنظيم داعش في يونيو/حزيران 2014، إلا أن خلايا نائمة للتنظيم تقوم بين الفينة والأخرى بعمليات مباغتة.