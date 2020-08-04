سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، كما ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال مع أول أيام العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.



ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار الماضي بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

كما وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.

ويستمر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالمراوحة ضمن المستويات السائدة منذ قرابة الأسبوعين، ما أعطى تطميناتٍ الى اللبنانيين بأنَّ الأزمة بدأت تنفرج، إلا أن خبراء حذروا من أن هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار، هو مؤقتٌ وظرفي وقد لا يطول كثيرًا، في حال تأخرت السلطة عن إيجاد حلٍّ سريع للأزمة.

وأمس الإثنين، تعرضت الحكومة اللبنانية لضربة قاصمة بانسحاب وزير الخارجية ناصيف حتّي، لتنذر بقرب سقوط التشكيلة التي لم تنجح بعد 7 أشهر في تحقيق أي إنجازات ترضي الشارع.

وفيما لم يدخل "حتي" في تفاصيل أسباب استقالته فإن الجملة الأخيرة، التي ختم بها بيان الأسباب، تختصر الكثير، عبر قوله "لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب وإنقاذه، فإن المركب لاسمح الله سيغرق بالجميع".

ومساء أمس الإثنين، تم تعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية خلفا لناصيف حتي، عبر مرسوم من رئاسة الحكومة اللبنانية وقعه رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون.

Advertisements

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في لبنان 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، تراوح سعر الدولار ما بين 7900 و8000 ليرة، حسب المناطق، مرتفعا بنحو 100 ليرة عن متوسط تعاملات أمس الإثنين.

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).