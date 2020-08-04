سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك والصرافات، في أول أيام العودة للعمل بالقطاع المصرفي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 4 قروش، في إشارة إلى اتجاه السوق للاستقرار على سعر متقارب.

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 38 مليار دولار، لتصبح مصر في وضع مالي أفضل مما كانت عليه في 2011.

وتلقت مصر النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية خلال 5 سنوات من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

واستحوذت مصر على حصة قدرها 35.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.

وبلغ عدد المشاريع الجديدة في مصر خلال الفترة نحو 476 مشروعا بحصة بلغت 10.9% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ووفرت تلك الاستثمارات ما يزيد عن 106.6 ألف وظيفة جديدة في مصر.

وكانت "ضمان" أعلنت الشهر الماضي أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار في عام 2019، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية من حيث القيمة.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة في سوق الصرف المصرية، متوسط 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للعملة الخضراء،لدى بنك الكويت الوطني NBK عند مستوى 15.90 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار في 14 بنكا

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي على سعر لتداول الدولار عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، وهو نفس السعر لدى بنوك عودة، والشركة المصرفية العربية، والبركة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وبلوم، والتنمية الصناعية، والمشرق، ومصر إيران، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وكريدي إجريكول، والمصري لتنمية الصادرات

أكبر بنك حكومي

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك الحكومية- 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع، وهو نفس السعر لدى بنوك مصر، والإسكندرية، والمصرف المتحد، وقناة السويس.

أكبر بنوك الاستثمار

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي- أكبر بنوك القطاع الخاص والاستثماري- 15.93 جنيه للشراء مقابل 16.03 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في المصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع اليورو الأوروبي، مسجلا 18.71 جنيه للشراء، و18.89 للبيع، وفقا لشاشة أسعار البنك الأهلي المصري.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فقد زاد إلى 20.79 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما حافظ الريال السعودي على سعره مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المبكرة اليوم على شاشة البنك الأهلي عند 49.58 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.