انت الان تتابع زلزال شدته 5.7 درجة يهز جنوب شرق تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل قال مرصد قنديلي للزلازل في تركيا إن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم مالاتيا في جنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق نحو خمسة كيلومترات. وذكرت إدارة الأزمات والطوارئ التركية أن شدة الزلزال بلغت 5.2 درجة. وقال رئيس بلدية بوتورج، الواقعة في مركز الزلزال، لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إنه تسبب في بعض الأضرار لكن لم ترد تقارير بعد عن وقوع ضحايا.

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