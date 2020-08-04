العالم يعود إلى قفص كورونا واللقاح بعيد المنال

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استعداداً لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأ عدد متزايد من البلدان بفرض قيود حظر جديدة على المواطنين، وسط مخاوف من احتمال إخفاق الخبراء في التوصل إلى لقاح في أي وقت قريب.

موسكو: يتواصل السباق للتوصل الى لقاح ضد كوفيد-19 حيث أعلنت روسيا الاثنين انها ستتمكن قريبا من إنتاج شهرياً مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد و"عدة ملايين" اعتبارا من بداية العام المقبل.

لكنّ خبراء آخرين يحذرون من أمد هذا الوباء غير المألوف الذي ألحق خسائر فادحة باقتصادات العالم ويوصون بتطوير الفحوصات بشكل جذري.

انتظاراً للفحص في فيتنام، التي شهدت ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات حديثاً

وقال مايكل مينا استاذ علم الأوبئة في جامعة هارفرد "نحن متمسكون بالفحوصات ذات النوعية الجيدة وغالية الثمن الى حد اننا لا نجري فحوصات على أحد"، وهو ينشط منذ أسابيع في سبيل اجراء ما يسميه فحوصات سيئة النوعية لكنها اقتصادية جدا ومتوافرة للجميع.

وأضاف "اذا كان الفحص ذا ثمن زهيد الى حد اننا يمكن ان نستخدمه بشكل متكرر، فهو سيرصد على الارجح 85% من الاشخاص الذين يمكن ان يتسببوا بعدوى بدلا من أقل من 5%".



الكمامة باتت إلزامية في العديد من الأماكن العامة في فرنسا

ولا يزال الوباء يكشف ثغرات في الانظمة الصحية في العالم كما حصل في البرازيل حيث ألقى المرض الضوء على نقص التمويل وسوء الادارة.

والبرازيل التي سجلت 95 ألف وفاة هي الدولة الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية حيث يواصل الوباء انتشاره. وتجاوزت أميركا اللاتينية والكاريبي الاثنين عتبة خمسة ملايين إصابة.

وفي الولايات المتحدة، الدولة الاكثر تضررا بالوباء سجلت أكثر من 46 ألف حالة جديدة في 24 ساعة ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في أكبر قوة في العالم الى 4,7 ملايين. وأصيب أكثر من 18 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهوره في الصين أواخر السنة الماضية.

عامل صحي يمشي مرتدياً بزة واقية بالقرب من حاوية مبردة في مقبرة بوغوتا

في كولومبيا، 31 يوليو 2020، وسط تفشي وباء فيروس كورونا

عالقون في مانيلا

تبدأ الفيليبين الثلاثاء تطبيق اجراءات عزل تشمل ملايين الأشخاص في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم وخصوصا في أميركا الجنوبية والكاريبي حيث تجاوز عدد الحالات خمسة ملايين.

وأمرت سلطات الفيليبين أكثر من 27 مليون شخص أي حوالى ربع السكان بالبقاء في منازلهم مجددا بعد تحذيرات جمعيات أطباء من أن البلاد على وشك خسارة معركتها ضد وباء كوفيد-19.

ومنذ بدء يونيو وفيما كان القسم الأكبر من البلاد يخرج من العزل، ازدادت الإصابات بمعدل خمسة أضعاف متجاوزة عتبة مئة ألف حالة. وأعلن عن اجراءات إعادة فرض العزل قبل 24 ساعة من بدء تطبيقها ما أدى الى بقاء العديد من السكان عالقين في مانيلا مع توقف وسائل النقل العام وخصوصا رحلات الجوية.

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وقال رويل داماسو وهو عامل بناء يبلغ من العمر 36 عاما وكان يريد العودة الى منزله في زامبوانغا بجنوب البلاد "لا نملك المال. ولا يمكننا مغادرة المطار لأن لا عائلة لدينا هنا".

تفكر السلطات في فرنسا بجعل الكمامة إلزامية في جميع الأماكن العامة في فرنسا

وأقر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي بصعوبة الوضع قائلا "لم نكن على مستوى التوقعات، لم يكن ليتوقع أحد هذا الأمر".

وهو ليس المسؤول الوحيد الذي يعبر عن قلقه، ففي جنيف حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس من مخاطر وباء طويل الأمد بدون حل سحري.

وقال في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف الإثنين "ليس ثمة حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا".

وأضاف "التجارب السريرية تعطينا أملاً. هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون لدينا لقاح" فعّال، خصوصاً مع مرور الزمن.

لكنّه أكد أنه يمكن السيطرة على الفيروس، خصوصاً عبر القيود و"الممارسات الجيدة" و"الالتزام السياسي". وأشار إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة التي اجتمعت الجمعة "كانت واضحة جداً: عندما يعمل القادة بشكل وثيق جداً مع الشعوب، يمكن السيطرة على المرض".

مقدم رعاية صحية ينظر في هاتفه خارج قسم الطوارئ في مستشفى بالقرب

من ميامي، في 30 يوليو 2020 وسط تفشي وباء كورونا

قيود في استراليا

يتزايد القلق أيضا في استراليا التي فرضت عدة قيود جديدة مع تزايد انتشار الوباء. واعتبارا من منتصف ليل الاربعاء ستغلق كل المتاجر غير الأساسية في ملبورن، ثاني مدن البلاد، وكذلك الادارات في اجراء يضاف الى حظر التجول الليلي الساري منذ مساء الاحد على سكان المدينة.

لا يزال الوباء يلقي بثقله أيضا على الانظمة الاقتصادية وخصوصا القطاع السياحي. فقد أعلنت النروج الاثنين عن قيود على الرحلات البحرية السياحية على طول سواحلها بعد ظهور عشرات الإصابات على متن سفينة تابعة لشركة هارتيغروتن التي قدمت اعتذاراتها وأقرت ب"أخطائها".

عاملون في شبكة النقل العام في مانشستر يرتدون سترات متوهجة لحث المارة

على احترام التباعد الجسدي خلال وباء كورونا، في 31 يوليو 2020

واضطرت السفينة السياحية كارنفال كروز لاين التي كان من المرتقب ان تستأنف هذا الاسبوع عملياتها بعد تعليقها لعدة اشهر بسبب الوباء، الى ارجاء أولى رحلاتها بسبب عدم الحصول على موافقة من ايطاليا.

وفي الولايات المتحدة لا تزال خطة المساعدة تراوح مكانها تاركة العاطلين عن العمل والشركات في حالة غموض حيال مستقبلهم.

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