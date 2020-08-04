تشريعية النواب توافق على اتفاقية "مصرية – فرنسية" لتطوير الخط الأول للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجديد وتطوير الخط الاول للمترو بالقاهرة، والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020 .
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية الى تجديد وتطوير الخط الاول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة، وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو – فى إطار تمويل مستقل – مما يقتضى تنفيذ عدد من الإجراءات ووفقا للاتفاق تشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافا مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوربى بغرض المشاركة فى تمويل المشروع الذى تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية حوالي 750 مليونا و800 ألف يورو.
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