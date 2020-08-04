تشريعة النواب توافق على قرض كويتى ب75 مليون دينار لمعالجة مياه بحر البقر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020 .
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة الإنتاج الزراعى، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلا عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، لتوفير حوالى 5 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة لرى حوالى 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.
ونوهت الاتفاقية إلى إمكانية منح قرضا إضافيا بمبلغ 75 مليون دينار كويتى لاستكمال تنفيذ المشروع.
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