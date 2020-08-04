تشريعية النواب توافق على طريقة إقرار تعديل اتفاقية حول الوضع القانونى لمنظمة الهجرة بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على طريقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٥لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو لعام ١٩٩٥ بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو لعام ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ لشرط التصديق . جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون .وتتضمن مادة وحيدة وتنص "ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٩٥ بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ،والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . Advertisements ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر سارية باستثناء ماتم تعديله طبقا لهذا التعديل .ولايؤثر الاتفاق أو التعديل على المزايا والحصانات ابتى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه .

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