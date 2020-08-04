شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنشر فيديو للتوعية بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية على الفيس بوك ، فيديو جراف عن مجلس الشيوخ و أهميته و دوره و اختصاصاته، يأتى ذلك في إطار حرص التنسيقية علي التوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت من قبل غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.

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ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على دور الشباب الفاعل في العملية السياسية والحرص الدائم على تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في الانتخابات.

وأعلنت التنسيقية عن ترحيبها بالتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.