شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تقف دقيقة حداد على روح النائب سعيد عبود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النوب أعمالها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء آبو شقة، بنعى النائب سعيد العبودى الذى وافته المنية فى وقت باكر من صباح اليوم.

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وحرصت اللجنة، على الوقوف دقيقة حداد على روحه البرلماني سعيد العبودى، حيث كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد نعى ببالغ الحزن والأسر النائب سعيد العبودى عضو مجلس النواب، والذى وافته المنية فجر اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية

وقال عبد العال إن النائب "العبودى"هو أحد ابناء مصر الوطنيين المخلصين ،وقد أثرى العمل الوطنى فى مختلف المجالات .