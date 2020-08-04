شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ناعيا النائب سعيد العبودى: حياته كانت ثرية بالعطاء والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى النائب الدكتور سعيد العبودى، عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية.

وقال رئيس مجلس النواب في النعى: "ينعى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزب والأسى أحد أبناء مصر الوطنيين المخلصين، النائب الدكتور سعيد العبودى، الذى وافته المنية بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطنى، رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وعوض مصر عنه خيرا، ونسأل الله لنا ولأهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون".