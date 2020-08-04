شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 شكوى من المواطنين بدور الانعقاد الخامس للبرلمان.. أبرزها الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، أنها تلقت نحو 1100 شكوى من المواطنين، خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي من عام 2019، والمستمر حتي الآن وأوشك على الانتهاء.

وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن أغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية، مثل مشكلة الصرف الصحى وعدم توصيله فى العديد من القرى، ومشكلات بشأن فواتير الكهرباء والمياه، ومطالب بمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وشكاوي من انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من المعاملة السيئة من بعض الموظفين فى المحليات مع المواطنين بسبب البيروقراطية والروتين والتي تتسبب فى تعطل قضاء مصالح المواطنين، وغيرها من الشكاوى.

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وأشار العادلي، إلي أن عددا كبيرا من الشكاوى التي وردت من المواطنين تتعلق بقانون الإيجار القديم، والمطالبة بضرورة تعديله لحل المشكلات القائمة بسببه، وتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

كما لفت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، إلى أن بعض الشكاوي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، والمطالبة بتعديله لحل المشكلات الأسرية، خاصة تلك المتعلقة بالرؤية والحضانة وغيرها. وذكر أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحيلها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة تقوم بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية المعنية، لدراستها وفحصها والرد عليها، مؤكدًا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها يتم حفظها، أما فى حالة صحتها فيتم العمل على إزالة أسبابها.