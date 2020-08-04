نقل موقع "Axios" المقابلة التلفزيونية الحصرية مع الرئيس ترامب، حيث وصف الأخير أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كان بمثابة الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها والتي نشرتها سبوتنيك الروسية.
حيث فال ترامب عن دور بلاده في الشرق الأوسط : "أزلنا "داعش" الإرهابية 100% وأزلنا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فعلت الكثير من الأشياء التي لم يفعلها الرؤساء الآخرون".
وأضاف ترامب، معلقا: "لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.