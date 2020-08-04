«لدينا طرق كثيرة للرد».. الصين تعلّق على محاولة أمريكا شراء «تيك توك»

أفادت وسائل إعلامية صينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين لن تقبل سرقة الولايات المتحدة لشركة تكنولوجيا صينية، وأن لدى بكين طرق للرد على ضغط واشنطن على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الصيني "تيك توك".

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إن ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت، أو مواجهة الحجب، تصل إلى "التحطيم والانتزاع".

وأضافت الصحيفة أنه "بينما من المرجح أن تكون بكين حذرة في فرض قيود مماثلة على الشركات الأمريكية في الصين، إلا أنها لديها الكثير من الطرق للرد."

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وأمس الإثنين، أعلنت مايكروسوفت أنها تجري مناقشات مع شركة بايت دانس لشراء أجزاء من تيك توك بعد أن أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركتين 45 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

وهدد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن قد تتخذ إجراء "قريباً" ضد تيك توك وشركات صينية أخرى، يعتقد أنها تشارك البيانات مع الحكومة الصينية.