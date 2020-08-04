«مهمة في ليبيا» .. فرقاطة ألمانية تتحرك لمراقبة قرار حظر التسليح

تتجه الفرقاطة الألمانية "هامبورج"، الثلاثاء، إلى البحر المتوسط، للمشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة قرار حظر التسليح الدولي في ليبيا.

ومن المقرر أن تنهي الفرقاطة الألمانية التي تحمل على متنها نحو 250 جنديا، مهمتها في 20 ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.

وكان البرلمان الألماني قد منح الجيش تفويضا في مايو الماضي، يمكنه من المشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية، على أن يستمر التفويض إلى نهاية أبريل المقبل.