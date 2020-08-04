بالصور.. ابن بني سويف الأول على الثانوية مكرر: بذلت مجهود خرافي للالتحاق بـ"طب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

عبر أحمد سيد برعي، ابن قرية زاوية الناوية التابعة لببا جنوبي بني سويف، والطالب بالقسم العلمي علوم بمدرسة عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية بسمسطا، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، عن فرحته الغامرة بحصوله على المركز الأول.

وأكد الطالب أنه توقع الحصول على مركز متقدم عقب المذاكرة والمجهود الذي بذله للالتحاق بكلية الطب، التي يحلم بها منذ الصغر، وأن يستكمل تفوقه في مجال الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب.

وأضاف أحمد "منذ جائحة كورونا في شهر مارس الماضي لم أخرج من منزلي، وانقطعت عن الدروس الخصوصية، واعتمدت على المذاكرة وبمساعدة والدي ووالدتي بذلت مجهود خرافي، والحمد لله ربنا كلل تعبي بالنجاح".

وأضاف والده سيد برعي السيد، معلم خبير بالتعليم الثانوي، نجلي متفوق منذ نعومة أظافره، ففي الشهادة الابتدائية حصل على المركز الأول على مستوى المدرسة، وفي الشهادة الإعدادية حصل على المركز الثالث على الإدارة التعليمية، إلا أننا لم نكن نتوقع أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وعلمنا بالنتيجة من التليفزيون ولم نتلق أي اتصالات سوى من محافظ بني سويف.

يذكر أن الطالب حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بمجموع 410 بنسبة 100% من المجموع الكلي، ووالدته معلمة بالتعليم الابتدائي، وله شقيقين "نادر" طالب بالصف الثاني الثانوي، و"محمد"6 أعوام.

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بني سويف- حمدي سليمان:

عبر أحمد سيد برعي، ابن قرية زاوية الناوية التابعة لببا جنوبي بني سويف، والطالب بالقسم العلمي علوم بمدرسة عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية بسمسطا، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، عن فرحته الغامرة بحصوله على المركز الأول.

وأكد الطالب أنه توقع الحصول على مركز متقدم عقب المذاكرة والمجهود الذي بذله للالتحاق بكلية الطب، التي يحلم بها منذ الصغر، وأن يستكمل تفوقه في مجال الطب مثل الدكتور مجدي يعقوب.

وأضاف أحمد "منذ جائحة كورونا في شهر مارس الماضي لم أخرج من منزلي، وانقطعت عن الدروس الخصوصية، واعتمدت على المذاكرة وبمساعدة والدي ووالدتي بذلت مجهود خرافي، والحمد لله ربنا كلل تعبي بالنجاح".

وأضاف والده سيد برعي السيد، معلم خبير بالتعليم الثانوي، نجلي متفوق منذ نعومة أظافره، ففي الشهادة الابتدائية حصل على المركز الأول على مستوى المدرسة، وفي الشهادة الإعدادية حصل على المركز الثالث على الإدارة التعليمية، إلا أننا لم نكن نتوقع أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وعلمنا بالنتيجة من التليفزيون ولم نتلق أي اتصالات سوى من محافظ بني سويف.

يذكر أن الطالب حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة علمي علوم، بمجموع 410 بنسبة 100% من المجموع الكلي، ووالدته معلمة بالتعليم الابتدائي، وله شقيقين "نادر" طالب بالصف الثاني الثانوي، و"محمد"6 أعوام.