بالدرجات.. وزير التعليم يكشف إجمالي عدد الطلاب الأوائل بجميع الشعب على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

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وأوضح شوقي أن إجمالي عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الشعب بلغ 43 طالبًا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وتابع وزير التربية والتعليم: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبًا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410 درجات، أما المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبًا/طالبة، حيث حصل طالبان على المركز الأول بمجموع 410 درجات، وعدد 11 طالبًا/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".