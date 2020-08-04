محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.
جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.
وأوضح شوقي أن النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%.
كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة نجاح 81.4%.. وزير التربية والتعليم: نتائج الثانوية في المدارس غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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