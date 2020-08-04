مبيعات شهادة الـ 15% في بنكي الأهلي ومصر تتخطى 272 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

عاود بنكا الأهلي ومصر اليوم الأربعاء استئناف طرح شهادة 15% ذات العائد المرتفع للبيع أمام العملاء وذلك في أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى.

وتجاوزت مبيعات شهادة 15% في بنكي الأهلي ومصر قيمة 272 مليار جنيه لعدد تجاوز 1.6 مليون عميل، بحسب مسؤولان في البنكين.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي في تصريحات سابقة، أن حصيلة الشهادات البلاتينية الجديدة ذات الفائدة الـ 15% بلغت قيمتها نحو 200 مليار جنيه لعدد 1.2 مليون عميل بعد مرور 4 أشهر على طرحها.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة بيع شهادة ابن مصر الادخارية ذات الفائدة الـ 15% تجاوزت 72 مليار جنيه، لعدد 400 ألف عميل تقريبا.

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وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج، أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتمكنت شهادة الادخار ذات العائد 15% من جذب مدخرات العملاء من بنوك أخرى لصالح بنكي الأهلي ومصر، بسبب عائدها المرتفع، بحسب مصرفيين تحدثوا مع الخليج 365 في وقت سابق.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.