الحكومة اليابانية تستثني الأجانب العاملين في مجال التدريس من حظر السفر

أعلنت حكومة اليابان، اليوم الثلاثاء، استثناء الأجانب العاملين في مجال التدريس بالمدارس الدولية وعائلاتهم من الحظر المفروض على السفر والمفروض بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن دخول معلمي المدارس الدولية إلى البلاد لأول مرة والسماح لهم بالذهاب والعودة يعتبر "ظرفًا استثنائيا" لحماية حقوق الأطفال في تلقي التعليم،

وبسبب الصعوبات في إيجاد بدائل في اليابان.وأضاف موتيجي: فيما يتعلق بالمدرسين في المدارس الدولية وعائلاتهم، نقبل دخولهم وكذلك إعادة دخول أولئك الذين لديهم وضع الإقامة.وتحظر اليابان حاليًا دخول جميع الرعايا الأجانب من 146 دولة ومنطقة من حيث المبدأ.وأثار رفض عودة الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة انتقادات شديدة، خاصة من جانب المغتربين في اليابان، حيث تمنعهم اليابان فعليًا من السفر إلى الخارج والعودة، وهناك استثناءات أخرى في الحالات الإنسانية مثل عودة الأجانب إلى بلادهم بسبب وفاة أحد أفراد الأسرة.

وألمح وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو إلى إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارىء على مستوى الدولة في حالة تزايد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال كاتو للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن السلطات المحلية تتخذ إجراءات لاحتواء العدوى، لكن في حال ارتفاع عدد الحالات بسرعة على الرغم من هذه الجهود فإن الحكومة قد تعلن حالة الطواريء مجددا.