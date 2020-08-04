الكويت: صحة الأمير تحسنت بشكل ملحوظ

أكد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء، لنواب مجلس الأمة الكويتي في جلسة يوم الثلاثاء، أن هناك "تحسنًا ملحوظًا" في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يُعالج حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما أعلنه مجلس الأمة الكويتي من خلال حسابه على تويتر.

قال رئيس الوزراء "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس عن صحة صاحب السمو.. وهناك تحسن ملحوظ ولله

الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبًا".

والشيخ صباح، (91 عاما) الممسك بدفة الحكم منذ 2006، في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.

وأعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، رفضه لأداء وزير المالية براك

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الشيتان، واعتبره بدون رؤية وأن تخبطه أدى لانخفاض التصنيف الائتماني للكويت.

وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، أن "خفض التصنيف الائتماني للكويت تم بعد استنزاف الاحتياطي العام والاتجاه إلى الدين العام".

وأشار إلى أن "الوزير يضلل النواب بشأن الوثيقة الاقتصادية التي وقعها وتمس جيوب المواطنين بشكل مباشر وهو يتقاضى راتبا استثنائيا بأثر رجعي".

وبين العدساني أن، وزير المالية الكويتي يريد تجميد ترقيات الموظفين من أجل زيادة الإيرادات العامة، بالمقابل تجد عنده موظفين وافدين في وزارة المالية رواتبهم أكثر من 2000 دينار كويتي (نحو 6540 دولار).