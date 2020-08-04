189 إصابة جديدة كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 61352 حالة.

ذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه جرى تسجيل تعافي 227 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 55090 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت الإمارات، يوم الإثنين، تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا المستجد. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عمر الحمادي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 27 ألفا و811 فحصا، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة، و811 فحصا، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 61 ألفا و163 حالة. وأضاف الحمادي، أن الوزارة سجلت 248 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 54 ألفا و863 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يبلغ 5949 مريضا.

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