بسبب إعصار أسياس.. أمطارغزيرة تهدد نورث كارولاينا الأمريكية

أفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الإعصار (أسياس) ضرب ولاية نورث كارولاينا بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلًا في الساعة.
وذكر المركز، وفقًا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن الإعصار ضرب الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش".
حذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها
من جانبه، أكد حاكم ولاية نورث كاورلاينا، روي كوبر، أن العاصفة ستجلب ظروفا مناخية خطيرة، وقد تغمر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة المناطق المنخفضة بسرعة.
آلاف المنازل، وإحداث فوضى عارمة في جمهورية الدومينيكان وقد لقى شخصان مصرعهما بسببه حتى الآن.
وتسبب إعصار (أسياس) بمصرع امرأة في بورتوريكو، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "روسيا اليوم" امتداد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، التي اقتربت إلى بعد 100 كيلومتر شرق لوس أنجلوس وأدت إلى إجلاء حوالي 8 آلاف مواطن.
ويواصل آلاف من عناصر الإطفاء بالإضافة إلى مروحيات وطائرات ضخمة مكافحة الحرائق التي التهمت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 6 آلاف هكتار من الغابات والغطاء النباتي جنوب الولاية.
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