295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 53 ألفا و346 إصابة.



وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تتضمن سنغافوريا وأحد حاملي تصاريح العمل.



وذكرت الوزارة أنه يوجد 7 حالات وافدة من الخارج تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، كما أشارت الصحيفة إلى أن الإصابات الأخرى ظهرت بين

العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية.



ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 حالة، في حين توفى 15 مصابا بالفيروس لأسباب أخرى.

وقررت سنغافورة إلزام جميع المسافرين الوافدين إلى البلاد والذين ينفذون إخطار البقاء في المنزل لدى وصولهم في المرافق المخصصة بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني قريبًا.

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وقالت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش ووزارتا القوى العاملة والتعليم - في بيان مشترك أوردته صحيفة (سترايتس تايمز) السنغافورية اليوم (الاثنين) - إن الأجهزة الإلكترونية تسمح للسلطات بمتابعة ومراقبة أولئك الذين يلتزمون بالإجراءات بشكل أكثر فعالية، في ضوء رفع قيود السفر بشكل تدريجي.

واعتبارًا من 10 أغسطس، سيتعين على هؤلاء المسافرين ارتداء الجهاز طوال فترة الإقامة في المنزل لمدة 14 يومًا.



ويشمل هذه القرار المواطنين والمقيمين الدائمين وحاملي تصاريح العملطويلة الأجل وحاملي تصاريح العمل وعائلاتهم على أن يتم إعفاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 12 عامًا أو أقل.