الجزائرتعين قائدًا جديدًا لقوات الدرك الوطني

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، اليوم الثلاثاء، قائدًا جديدًا لقوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، ورئيسًا لأركان الدرك الوطني.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية "عين اليوم، الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، العميد نور الدين قواسمية، قائدا للدرك الوطني خلفًا للواء عبد الرحمان عرعار الذي أحيل إلى التقاعد".



وأضاف البيان: "كما عين الرئيس تبون العميد علي وولحاج يحيى، رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نور الدين قواسمية".



وكان اللواء عرعار قد تولى قيادة قوات الدرك الوطني في يوليو 2019.



ويعد هذا هو تاسع تغيير يجريه الرئيس تبون في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، فمنذ توليه منصبه في 19 ديسمبر الماضي، بدأ الرئيس تبون التغييرات بتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا للأركان بالنيابة خلفا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي توفى يوم 26 ديسمبر الماضي.

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وتلا ذلك عدة تغييرات في قادة الجيش والمخابرات الجزائرية (تابعة لوزارة الدفاع) شملت تعيين اللواء محمد قايدي مديرا لدائرة التحضير والعمليات (هيئة العمليات) خلفا للواء محمد

بشار.



وعين الرئيس تبون كذلك اللواء محمد عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا جديدا للقوات البرية، خلفا للواء شنقريحة الذي تولى قيادة الأركان.



وتبع ذلك إقالة الجنرال واسيني بوعزة من إدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، وعين اللواء عبد الغني راشدي خلفا له، كما عين تبون اللواء محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي بالمخابرات، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.



واستكمل الرئيس الجزائري التغييرات بإقالة مدير القضاء العسكري اللواء عمار بوسيس، وتعيين العقيد عاشور بوقرة مكانه، ثم إقالة اللواء حميد بومعيزة قائد القوات الجوية، وتعيين اللواء محمود لعرابة خلفًا له، وتعيين اللواء عمر تلمساني قائدًا للناحية العسكرية الرابعة خلفًا اللواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الماضي.