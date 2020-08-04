كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تعين قائدًا جديدًا للدرك الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين قائدا جديدا للدرك الوطني، إثر إحالة قائد الدرك عبد الرحمان عرعار إلى التقاعد.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، قالت فيه "فقد "عين تبون العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمان عرعار".

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وأشار بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى أن "تعيين قواسمية جاء بعدما تمت إحالة عرعار إلى التقاعد".

كذلك عين الرئيس تبون، العميد علي أوولحاج رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نور الدين قواسمية.