كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم وزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة، اليوم الثلاثاء، رسميًا مهام الوزارة من سلفه المستقيل ناصيف حتي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قالت في وقت سابق، عبر حسابها على تويتر إن الرئيس ورئيس الوزراء وقعا مرسوما بقبول استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي، ومرسوما بتعيين شربل وهبة في المنصب.

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وكان قد قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى اليوم الإثنين استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وتولى السفير شربل وهبة بمرحلة من المراحل خلال تولي رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ​وزارة الخارجية​، مهام الامين العام للخارجية بالوكالة، وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في ​القصر الجمهوري​ كمستشار ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للشئون الدبلوماسية.