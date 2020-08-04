كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار داخل مصنع للكيميائيات بالصين وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع BJD، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة هوبي الصينية.

ووقع الحادث الليلة الماضية في منشأة لإنتاج المواد الكيميائية في بلدة ليوهي بمدينة سانتياو، وبحسب المعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 7:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الثلاثاء، أدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

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وأفاد الموقع، بإرسال 14 عربة إطفاء وأكثر من 100 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. وأوقفت المؤسسة الإنتاج تماما، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

وقد انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في الصين، في يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وتم نقل 166 آخرين إلى المستشفى. وقع الحادث على الطريق السريع G-15.