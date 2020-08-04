كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 45000 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ما يقرب من 45،585 حالة إصابة بفيروس كورونا ، و542 حالة وفاة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يصل المجموع على الصعيد الوطني إلى ما لا يقل عن 4،713،540 إصابة مؤكدة من نوع Covid-19، بما في ذلك 155402 حالة وفاة مرتبطة بها.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد آخر، قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، اليوم الثلاثاء، إن الهند سجلت 52050 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" و803 وفاة بسبب الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي تبلغ فيه الهند عن أكثر من 50،000 حالة إصابة.

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وأكدت الدولة الآن ما لا يقل عن 1،855،745 حالة إصابة بفيروسات تاجية، بما في ذلك 38938 حالة وفاة على الأقل.

وقد صنفت الوزارة ما يقرب من 586،298 حالة على أنها نشطة، مع اعتبار أن 1،230،509 مريضًا سابقًا قد تعافوا.

في الهند، لا يصنف المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة انهم مصابين بفيروس نشط بعد 10 أيام من ظهور الأعراض الا إذا استوفوا شروطًا معينة. لا يلزم إجراء اختبار للتأكد من أنه لم يعد لديهم الفيروس. ولا يمكن تصريف الحالات الشديدة إلا بعد اختبار فيروس كورونا سلبي واحد.