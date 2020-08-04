كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر فيتنام تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت فيتنام صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 حالات جديدة من فيروس كورونا ، وفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية التي تديرها الدولة.

فقد أفادت وكالة الأنباء الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، أن الحالات العشر الجديدة كانت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و68 عاما، وكانت جميعها مرتبطة بمجموعة مستشفيات في منتجع دا نانج.

وترفع الحالات الجديدة إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 652، منها 205 مرتبطة بانتشار المرض في دا نانغ. ولا تزال حصيلة القتلى عند ستة.

حتى صباح الثلاثاء، يوجد أكثر من 130.000 شخص كانوا على اتصال وثيق بالحالات المؤكدة في الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد. ويوجد حوالي 1258 منهم في المستشفيات و20.417 في مراكز الحجر الصحي و111.594 في مكان إقامتهم.

