كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى مليون و855 ألفا و746 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 ألفا و50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و855 ألفا و746 حالة.

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ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية، عن وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و938 حالة، وذلك عقب تسجيل 803 حالات وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و230 ألفا و510 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.