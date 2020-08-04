الإدارة التقنية الوطنية لكرة القدم تعين 48 مسؤولا تقنيا من الأطر الوطنية بالعصب الجهوية

عينت الإدارة التقنية الوطنية لكرة القدم 48 مسؤولا تقنيا من الأطر الوطنية بالعصب الجهوية، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة لتطوير المنظومة الكروية.

وذكرت الإدارة التقنية في بلاغ نشرته على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، أن هذه التعيينات جاءت بعد اجتياز الأطر لمجموعة من الاختبارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالنسبة لعصبة الشمال بكل من عمر الرايس (تكوين المدربين) وحكيم الداودي (تطوير أداء اللاعبين) وحكيم بنصديق (كرة القدم القاعدية) ومحمد بنطالب (كرة القدم النسوية)، وعصبة الدار البيضاء الكبرى، صلاح موطيب (تكوين المدربين) وخالد بلاغة (تطوير أداء اللاعبين) يوسف أنيس (كرة القدم القاعدية) وأنس جودار (كرة القدم النسوية).

أما بالنسبة لعصبة مكناس تافيلالت فتم اختيار كل من عبد الحي لاميني (تكوين المدربين) وعماد المعروفي (تطوير أداء اللاعبين) ومحمد أبو علي (كرة القدم القاعدية) وفدوى شرنان (كرة القدم النسوية) وعصبة الوسط الشمالي (محمد دخوش (تكوين المدربين) ومولود مذكر (تطوير أداء اللاعبين) ومحمد سكراني (كرة القدم القاعدية) وعلي حميدات (كرة القدم النسوية).

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كما تم في عصبة تادلة تعيين مصطفى عيزان (تكوين المدربين) ومحمد إجاي (تطوير أداء اللاعبين) ومولاي هاشم الغرف (كرة القدم القاعدية) والسيد عزيز طومزين (كرة القدم النسوية) وفي عصبة عبدة دكالة ورضوان جمال الدين (تكوين المدربين) وكريم جلال (تطوير أداء اللاعبين) ومحمد العنصري (كرة القدم القاعدية) وزينب الباروري (كرة القدم النسوية).

واختارت الإدارة التقنية بالنسبة لعصبة سوس أحمد فردادي (تكوين المدربين) وامبارك كداني (تطوير أداء اللاعبين) ورشيد عزام (كرة القدم القاعدية) وعبد الواحد أبو الفرج (كرة القدم النسوية)، وفي عصبة الجنوب عبد الرزاق العمراني (تكوين المدربين) وعز الدين بنيس (تطوير أداء اللاعبين) ومحجوب تاوتي (كرة القدم القاعدية) ونادية الجلايدي (كرة القدم النسوية)، فضلا عن خالد موحد وحسن مومن ولحسن الحويدك وكريم مسيطة على التوالي في تكوين المدربين وتطوير أداء اللاعبين وكرة القدم القاعدية وكرة القدم النسوية، بالنسبة لعصب الغرب.

وتم أيضا اختيار مصطفى الراضي (تكوين المدربين) وعبد الناصر الخيالي (تطوير أداء اللاعبين) ورشيد نكروز (كرة القدم القاعدية) وإبراهيم الورطاسي (كرة القدم النسوية) في عصبة الشرق، ومامي السملالي (تكوين المدربين) وعبد الله أسنام (تطوير أداء اللاعبين) ومحمد الداحي (كرة القدم القاعدية) وعبد الرحيم حيسون (وكرة القدم النسوية) بالنسبة لعصبة كلميم واد نون.

وحظي كل من مامي السملالي بمنصب تكوين المدربين والعروسي الروكاع بتطوير أداء اللاعبين ولمحير سيدي علوات بكرة القدم القاعدية وسعيد الجماني بكرة القدم النسوية بالنسبة لعصبة الصحراء.