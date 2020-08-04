حافلات “ألزا” توقف الخطوط الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية بسبب كورونا

أعلنت شركة ألزا البيضاء أن الخطوط، التي تربط بين مدينتي الدارالبيضاء، والمحمدية سيتم إيقافها.

وأوضحت الشركة، عبر إعلان لها، أنه إثر تعليمات السلطات بشأن التنقل عبر المدن، فإن الخطوط 900 و800 وm01، الرابطة بين مدينتي المحمدية، والدارالبيضاء متوقفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر، ابتداء من يوم الأحد 26 يوليوز الماضي، عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدينة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى سبع مدن أخرى، وهي طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، وبرشيد، وسطات، ومراكش.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والعاملون في القطاع العام، أو الخاص، والمتوفرون على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل، مسلمة من طرف السلطات المحلية.

كما سجلت جهة الدارالبيضاء- سطات 89 إصابة، يوم أمس الاثنين، أغلبها في مدينة الدارالبيضاء التي سجلت 77 حالة، فيما 12 إصابة سجلت في مدينة برشيد، بالإضافة إلى عدد الحالات النشطة في جهة البيضاء (1545حالة)، 24 منها في حالة حرجة، من ضمنها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي.