أصدر الفنان زكرياء الغفولي، كليب أغنيته الجديدة بعنوان “الخمسة دالصباح”، يمزج فيها بين موسيقى كناوة، والراي.
وكتب الغافولي كلمات الأغنية بالتعاون مع يونس أدم، ولحنها بنفسه، فيما تكلف بالتوزيع الفنان هشام خاتر، وأخرج الكليب إدريس سبيل.
وبعتبر عمل الغافولي الجديد رابع كليب من كليبات ألبومه” غافولي 2020 بعد “تغيب وتبان”، و “ضارني قلبي” ، و” أوداياوا”.
وحضر الغافولي لعام 2020 ألبوما من 6 أغان، تطرح بشكل منفرد على فترات متباعدة، وهي متنوعة بين الراي، والرومانسي، والشعبي العصري.
وكان الغافولي قد احتفل، قبل أيام، بالنجاح، الذي حققته أغنية “حبينو”، التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الغافولي يمزج بين كناوة والراي في كليب جديد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.