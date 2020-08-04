الغافولي يمزج بين كناوة والراي في كليب جديد- فيديو

أصدر الفنان زكرياء الغفولي، كليب أغنيته الجديدة بعنوان “الخمسة دالصباح”، يمزج فيها بين موسيقى كناوة، والراي.

وكتب الغافولي كلمات الأغنية بالتعاون مع يونس أدم، ولحنها بنفسه، فيما تكلف بالتوزيع الفنان هشام خاتر، وأخرج الكليب إدريس سبيل.

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وبعتبر عمل الغافولي الجديد رابع كليب من كليبات ألبومه” غافولي 2020 بعد “تغيب وتبان”، و “ضارني قلبي” ، و” أوداياوا”.

وحضر الغافولي لعام 2020 ألبوما من 6 أغان، تطرح بشكل منفرد على فترات متباعدة، وهي متنوعة بين الراي، والرومانسي، والشعبي العصري.

وكان الغافولي قد احتفل، قبل أيام، بالنجاح، الذي حققته أغنية “حبينو”، التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.