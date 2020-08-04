تسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 50 كيلومترا شمال أكادير، بنفوذ الجماعة الترابية إمسوان، والجماعة القروية تماري، في وفاة 12 شخصا، وتسجيل إصابات حرجة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ما يقارب 26 شخصا أصيبوا بجروح خفيفة، تم توجيههم نحو قسم المستعجلات ف يالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.
وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن الحصيلة قد تكون مرشحة إلى الارتفاع، كما أن السلطات المحلية، ورجال الدرك الملكي لا يزالون يعملون على انتشال الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر في حادث مميت.. انقلاب حافلة شمال أكادير يتسبب في وفاة 12شخصا والحصيلة مرشحة للارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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