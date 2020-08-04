كوريا الجنوبية.. الأمطار الغزيرة تخلف 13 قتيلا وأكثر من ألف نازح

أفادت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن السيول في البلاد أجبرت أكثر من ألف شخص على إخلاء منازلهم، وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح مسؤولون في مجال الكوارث أن حالات الوفاة كانت بسبب الانهيارات الأرضية والمركبات التي جرفتها المياه التي غمرت أكثر من 14.211 فدانا من الأراضي الزراعية وأغرقت أجزاء من الطرق السريعة والجسور الرئيسية في العاصمة سيول.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون جيه-إن اجتماعا طارئا، في وقت لاحق اليوم، بعد أن حث السلطات الوطنية والإقليمية على “بذل جهود شاملة للحيلولة دون مزيد من الخسائر في الأرواح” في اليوم السابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طواقم العمل أعادت تشغيل معظم الطرق والجسور التي غمرتها المياه على طول نهر هان في وسط سيول، والتي عطلت حركة المرور وألحقت أضرارا بالبنية التحتية.

وتستمر وكالة الطقس الكورية الجنوبية في إرسال تحذيرات من الأمطار الغزيرة على كثير من المناطق الوسطى في البلاد، مذكرة بأنه قد يستمر هطول الأمطار الغزيرة، مع توقعات بزيادة هطول الأمطار في بعض المناطق واحتمالية حدوث رعد وبرق.