بعد سخط عارم.. والي جهة الشمال يتدخل لرفع عدد صيدليات الحراسة في طنجة

أفاد مصدر مطلع لـ”اليوم 24″ أنه جرى لقاء بين والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مع ممثلي نقابة الصيادلة في مدينة طنجة، مساء أمس الاثنين.

وأوضح المصدر نفسه أن موضوع الاجتماع تعلق بالنقص الحاد في صيدليات الحراسة، الذي شكل سخطا عارما في صفوف سكان المدينة، بعد الاكتظاظ، الذي شهدته، من أجل شراء الأدوية، بسبب نقص عدد صيدليات المداومة، ليلا ونهارا، خصوصا أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على رفع عدد الصيدليات نهارا من 7 إلى 10 صيدليات متفرقة، على أنحاء المدينة بالتساوي بالنسبة إلى المناطق، ورفع عدد الصيدليات ليلا من 4 صيدليات إلى 6 صيدليات.