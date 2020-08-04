تبون لملك المغرب: أواصر الأخوة بين شعبينا تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد

بعث رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون. برسالة تهنئة إلى الملك محمد االسادس، بمناسبة عيد العرش المجيد
وقال الرئيس الجزائري في البرقية، “يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش ،أن أتوجه الى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه”.
وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون، “وإنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك ، وبالاعراب في هذه السانحة الطيبة عن سعينا الثابت لمزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين”.
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