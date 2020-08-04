شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. اندلاع حرائق هائلة بمدينة صناعية في إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، حرائق هائلة ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، قال جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران: “الحريق اندلع عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران”.

وأضاف: “النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن”.

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وكشف أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية، أن هذه المدينة الصناعية تحتوي على العديد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك الصناعات اللاصقة والصناعات الخشبية والمعدنية.

على جانب آخر، أعلن علي اشتري، رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان – جنوب)، عن اندلاع حريق في أحد المراكب التجارية الخشبية بمرفأ “بهمن” في هذه الجزيرة الإيرانية.