شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي أول دولة لاتينية تحظر أكياس البلاستيك والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا" عن وزيرة البيئة كارولينا شميدت أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي، إنه سيتم تنفيذ الجزء الأخير من التشريع الخاص بحظر استخدام أكياس البلاستيك.
وعقب بدء تطبيق القوانين المتعلقة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في آب/أغسطس 2018، تم منح المحال التجارية الكبيرة مهلة ستة أشهر لوقف استخدامها.
وجرى منح المحال الأصغر مهلة عامين، وسوف يتم تغريم من يستمر في استخدام هذا النوع من الأكياس ما يعادل نحو 350 دولار.
ووفقا لوزارة البيئة، أدى القانون إلى حظر استخدام خمسة مليار من أكياس البلاستيك منذ عام .2018
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي أول دولة لاتينية تحظر أكياس البلاستيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.