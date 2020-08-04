شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "أسياس" يضرب ولاية نورث كارولاينا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المركز، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن الإعصار ضرب الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش".
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.
من جانبه، أكد حاكم ولاية نورث كاورلاينا، روي كوبر، أن العاصفة ستجلب ظروفا مناخية خطيرة، وقد تغمر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة المناطق المنخفضة بسرعة.
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