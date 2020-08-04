شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلا جراء فيضانات في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

لقي 13 شخصًا مصرعهم إثر الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي استمر لليوم الرابع على التوالي في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وضواحيها والمنطقة الوسطى.

وأوضح المقر المركزي لإدارة الكوارث والأمن الكوري في بيان اليوم، أن 13 شخصًا لقوا مصرعهم جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ بداية الشهر الجاري، فيما ظل 13 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، وأصيب 7 بجروح.

وأفادت إحصاءات الأولية أن عدد المنكوبين تجاوز عتبة ألف شخص، فيما غرق 5,751 هكتار من الأراضي الزراعية تحت المياه أو تعرضت للانهيار.