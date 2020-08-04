شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 52050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 803 حالات وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38938 حالة، فيما بلغ اجمالي الإصابات 1855745 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 1230509 حالة.

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