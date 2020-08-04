شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب شمال العراق دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الهيئة العامة للرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال الذي يبعد 37 كلم إلى الشمال الشرقي من الموصل, كان بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, وأن سكان المنطقة شعروا به.
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